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Шахтер сыграл в результативную ничью с Лудогорцем

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Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.
Тренировка донецкого Шахтера
Тренировка донецкого Шахтера
ФК Шахтер

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

Шахтер - Лудогорец 2:2
Голы: Зубков, 57, Феррейра, 63 - Марселиньо, 42, Жоао Пауло, 70

Шахтер (1-й тайм): Шевченко, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Алан Патрик (Фред, 14), Степаненко, Марлос, Тайсон, Дентиньо, Бланко-Лещук

Шахтер (2-й тайм): Кудрик, Додо, Кривцов, Гречишкин, Исмаили, Пихаленок (Матвиенко, 71), Фред, Зубков, Коваленко, Бернард, Феррейра

24.01, 10:00 Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия)
30.01 Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания)
02.02 Шахтер (Украина) – Славия (Чехия)
27.01 Шахтер (Украина) – АИК (Швеция)

Смотри также первую тренировку донецкого Шахтера в 2018 году:

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Теги: футбол, расписание матчей, результаты матчей, Шахтер, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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