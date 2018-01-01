Шахтер сыграл в результативную ничью с Лудогорцем

Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

Шахтер - Лудогорец 2:2

Голы: Зубков, 57, Феррейра, 63 - Марселиньо, 42, Жоао Пауло, 70

Шахтер (1-й тайм): Шевченко, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Алан Патрик (Фред, 14), Степаненко, Марлос, Тайсон, Дентиньо, Бланко-Лещук

Шахтер (2-й тайм): Кудрик, Додо, Кривцов, Гречишкин, Исмаили, Пихаленок (Матвиенко, 71), Фред, Зубков, Коваленко, Бернард, Феррейра

24.01, 10:00 Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия)

30.01 Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания)

02.02 Шахтер (Украина) – Славия (Чехия)

27.01 Шахтер (Украина) – АИК (Швеция)

Смотри также первую тренировку донецкого Шахтера в 2018 году: