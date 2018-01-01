Подготовительные сборы Шахтера: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

20.01 Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария)

24.01 Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия)

30.01 Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания)

02.02 Шахтер (Украина) – Славия (Чехия)

27.01 Шахтер (Украина) – АИК (Швеция)