Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Подготовительные сборы Шахтера: расписание и результаты матчей

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.
Тренировка донецкого Шахтера
Тренировка донецкого Шахтера
ФК Шахтер

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

20.01 Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария)
24.01 Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия)
30.01 Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания)
02.02 Шахтер (Украина) – Славия (Чехия)
27.01 Шахтер (Украина) – АИК (Швеция)

Поделись:
Теги: футбол, расписание матчей, результаты матчей, Шахтер, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь