Подготовительные сборы Шахтера: "горняки" обыграли Славию и встретятся с командой Тейшейры
Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.
Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.
Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:
Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария) 2:2
Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:1
Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания) 1:2
Шахтер (Украина) – Славия (Чехия) 3:2
06.02 Шахтер (Украина) – Цзянсу Сунин (Китай) *
* за китайскую команду выступает экс-игрок "горняков" Алекс Тейшейра, а тренирует ее именитый специалист Фабио Капелло.
Смотри также первую тренировку донецкого Шахтера в 2018 году:
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