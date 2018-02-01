Подготовительные сборы Шахтера: "горняки" обыграли Славию и встретятся с командой Тейшейры

Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария) 2:2

Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:1

Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания) 1:2

Шахтер (Украина) – Славия (Чехия) 3:2

06.02 Шахтер (Украина) – Цзянсу Сунин (Китай) *

* за китайскую команду выступает экс-игрок "горняков" Алекс Тейшейра, а тренирует ее именитый специалист Фабио Капелло.

Смотри также первую тренировку донецкого Шахтера в 2018 году: