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Подготовительные сборы Шахтера: "горняки" обыграли Славию и встретятся с командой Тейшейры

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Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей донецкого Шахтера на зимних подготовительных сборах.
Тренировка донецкого Шахтера
Тренировка донецкого Шахтера
ФК Шахтер

Шахтер нынешней зимой планирует провести два подготовительных сбора, первый из которых состоится с 15 по 24 января в турецком Белеке.

Спустя три дня (27 января) "горняки" возьмут курс на ОАЭ, где проведут вторую часть подготовки. В Дубае также подопечные Паулу Фонсеки примут участие в турнире Dubai International Cup 2018.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "оранжево-черных" на зимних подготовительных сборах:

Шахтер (Украина) – Лудогорец (Болгария) 2:2
Шахтер (Украина) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:1
Шахтер (Украина) – Копенгаген (Дания) 1:2
Шахтер (Украина) – Славия (Чехия) 3:2
06.02 Шахтер (Украина) – Цзянсу Сунин (Китай) *

* за китайскую команду выступает экс-игрок "горняков" Алекс Тейшейра, а тренирует ее именитый специалист Фабио Капелло.

Смотри также первую тренировку донецкого Шахтера в 2018 году:

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Теги: футбол, расписание матчей, результаты матчей, Шахтер, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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    01.02.2018, 19:34
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