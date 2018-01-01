Подготовительные сборы Динамо: сегодня киевляне проведут первый контрольный поединок
Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей киевского Динамо на зимних подготовительных сборах.
Динамо 12 января вышло из отпуска, пройдя в одной из киевских клиник медосмотр.
Спустя два дня делегация “бело-синих“ отправилась на первые подготовительные сборы в Марбелью, где динамовцы проведут 5 контрольных поединков.
Напомним, что второй этап подготовки начнется 1-го февраля и пройдет также в Испании.
Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей подопечных Александра Хацкевича на зимних подготовительных сборах:
19.01 Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария)
20.01 Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия)
23.01 Динамо (Украина) – Штурм (Австрия)
26.01 Динамо (Украина) – Осиек (Хорватия)
27.01 Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария)
Смотри также первую тренировку киевского Динамо в 2018 году:
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