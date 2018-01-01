Подготовительные сборы Динамо: сегодня киевляне проведут первый контрольный поединок

Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей киевского Динамо на зимних подготовительных сборах.

Динамо 12 января вышло из отпуска, пройдя в одной из киевских клиник медосмотр.

Спустя два дня делегация “бело-синих“ отправилась на первые подготовительные сборы в Марбелью, где динамовцы проведут 5 контрольных поединков.

Напомним, что второй этап подготовки начнется 1-го февраля и пройдет также в Испании.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей подопечных Александра Хацкевича на зимних подготовительных сборах:

19.01 Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария)

20.01 Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия)

23.01 Динамо (Украина) – Штурм (Австрия)

26.01 Динамо (Украина) – Осиек (Хорватия)

27.01 Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария)

Смотри также первую тренировку киевского Динамо в 2018 году: