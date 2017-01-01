Подготовительные сборы Динамо: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей киевского Динамо на зимних подготовительных сборах.

На 12 января запланирован сбор футболистов и тренерского штаба киевского Динамо после зимнего отпуска.

Через два дня подопечные Александра Хацкевича отправятся на первые подготовительные сборы в Марбелью. Второй этап подготовки начнется 1-го февраля и пройдет также в Испании.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "бело-синих" на зимних подготовительных сборах:

19.01 Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария)

20.01 Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия)

23.01 Динамо (Украина) – Штурм (Австрия)

26.01 Динамо (Украина) – Сенан Бельмаре (Япония)

27.01 Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария)