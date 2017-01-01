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Подготовительные сборы Динамо: расписание и результаты матчей

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Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей киевского Динамо на зимних подготовительных сборах.
Тренировка киевского Динамо
Тренировка киевского Динамо
ФК Динамо Киев

На 12 января запланирован сбор футболистов и тренерского штаба киевского Динамо после зимнего отпуска.

Через два дня подопечные Александра Хацкевича отправятся на первые подготовительные сборы в Марбелью. Второй этап подготовки начнется 1-го февраля и пройдет также в Испании.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей "бело-синих" на зимних подготовительных сборах:

19.01 Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария)
20.01 Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия)
23.01 Динамо (Украина) – Штурм (Австрия)
26.01 Динамо (Украина) – Сенан Бельмаре (Япония)
27.01 Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария)

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Теги: футбол, расписание матчей, результаты матчей, Динамо Киев, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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