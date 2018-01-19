Подготовительные сборы Динамо: киевляне сыграли вничью с Эстерсундом
Динамо 12 января вышло из отпуска, пройдя в одной из киевских клиник медосмотр.
Спустя два дня делегация "бело-синих" отправилась на первые подготовительные сборы в Марбелью, где динамовцы проведут 5 контрольных поединков.
Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей подопечных Александра Хацкевича на зимних подготовительных сборах:
Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария) 0:2
Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия) 1:1
Динамо (Украина) – Штурм (Австрия) 0:2
Динамо (Украина) – Осиек (Хорватия) 3:2
Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария) 0:0
Команда вернулась в Киев сразу после заключительной встречи первого сбора против софийского ЦСКА, после чего игроки получили несколько дней на отдых, а уже 1 февраля начнется второй этап подготовки, который пройдет также в Испании.
Динамо (Украина) – Эстерсунд (Швеция) 2:2
04.01 (17:30) Динамо (Украина) – Академия Пушкаша (Венгрия)
07.01 (17:30) Динамо (Украина) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай)
08.01 (17:30) Динамо (Украина) – Тяньцзинь Тэда (Китай)
10.01 (17:30) Динамо (Украина) – Видеотон (Венгрия)
11.01 (17:30) Динамо (Украина) – Сарпсборг 08 (Норвегия)
Бомбардиры:
Хлебас – 2;
Алексеев – 1;
Гонсалес – 1.
Смотри также первую тренировку киевского Динамо в 2018 году:
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