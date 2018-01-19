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Подготовительные сборы Динамо: киевляне сыграли вничью с Эстерсундом

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Вашему вниманию расписание и результаты контрольных матчей киевского Динамо на зимних подготовительных сборах.
Тренировка киевского Динамо
Тренировка киевского Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо 12 января вышло из отпуска, пройдя в одной из киевских клиник медосмотр.

Спустя два дня делегация "бело-синих" отправилась на первые подготовительные сборы в Марбелью, где динамовцы проведут 5 контрольных поединков.

Представляем вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей подопечных Александра Хацкевича на зимних подготовительных сборах:

Динамо (Украина) – Санкт-Галлен (Швейцария) 0:2
Динамо (Украина) – Хаугесунд (Норвегия) 1:1
Динамо (Украина) – Штурм (Австрия) 0:2
Динамо (Украина) – Осиек (Хорватия) 3:2
Динамо (Украина) – ЦСКА (Болгария) 0:0

Команда вернулась в Киев сразу после заключительной встречи первого сбора против софийского ЦСКА, после чего игроки получили несколько дней на отдых, а уже 1 февраля начнется второй этап подготовки, который пройдет также в Испании.

Динамо (Украина) – Эстерсунд (Швеция) 2:2
04.01 (17:30) Динамо (Украина) – Академия Пушкаша (Венгрия)
07.01 (17:30) Динамо (Украина) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай)
08.01 (17:30) Динамо (Украина) – Тяньцзинь Тэда (Китай)
10.01 (17:30) Динамо (Украина) – Видеотон (Венгрия)
11.01 (17:30) Динамо (Украина) – Сарпсборг 08 (Норвегия)

Бомбардиры:

Хлебас – 2;
Алексеев – 1;
Гонсалес – 1.

Смотри также первую тренировку киевского Динамо в 2018 году:

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Теги: футбол, расписание матчей, результаты матчей, Динамо Киев, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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Комментариев (3)
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Gagarinn    24.01.2018, 09:30
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