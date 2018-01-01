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Азеведо вскоре переедет в Грецию – СМИ

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Марсио Азеведо в ближайшее время перейдет в греческий ПАОК.
Марсио Азеведо
Марсио Азеведо
Getty Images

Защитник Шахтера Марсио Азеведо уже в ближайшее время подпишет контракт с ПАОКом, сообщает Gazzetta.gr.

Для оформления сделки клубам осталось уладить лишь некоторые детали.

Сообщается, что бразилец вскоре вылетит в Салоники, где пройдет медосмотр и заключит соглашение.

Напомним, действующий контракт Азеведо с Шахтером истекает летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за Шахтер 6 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Азеведо может вернуться в чемпионат Бразилии, если его трансфер в ПАОК сорвется.

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Теги: футбол, Шахтер, ПАОК, Марсио Азеведо, трансфер
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