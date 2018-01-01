Азеведо вскоре переедет в Грецию – СМИ

Марсио Азеведо в ближайшее время перейдет в греческий ПАОК.

Защитник Шахтера Марсио Азеведо уже в ближайшее время подпишет контракт с ПАОКом, сообщает Gazzetta.gr.

Для оформления сделки клубам осталось уладить лишь некоторые детали.

Сообщается, что бразилец вскоре вылетит в Салоники, где пройдет медосмотр и заключит соглашение.

Напомним, действующий контракт Азеведо с Шахтером истекает летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за Шахтер 6 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Азеведо может вернуться в чемпионат Бразилии, если его трансфер в ПАОК сорвется.