Азеведо вскоре переедет в Грецию – СМИ
Марсио Азеведо в ближайшее время перейдет в греческий ПАОК.
Защитник Шахтера Марсио Азеведо уже в ближайшее время подпишет контракт с ПАОКом, сообщает Gazzetta.gr.
Для оформления сделки клубам осталось уладить лишь некоторые детали.
Сообщается, что бразилец вскоре вылетит в Салоники, где пройдет медосмотр и заключит соглашение.
Напомним, действующий контракт Азеведо с Шахтером истекает летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за Шахтер 6 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Азеведо может вернуться в чемпионат Бразилии, если его трансфер в ПАОК сорвется.
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