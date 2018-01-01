В кругу семьи и с собаками: как футболисты Новый год встречали
Почти все футболисты уже вернулись из отпуска, чтобы успеть встретить Новый год вместе со своими семьями, а некоторые привлекли к этому и своих собак, ведь это животное - символ наступившего года. С кем и как праздновали футболисты - они делились на своих страницах в соцсетях.
Криштиану Роналду в новогоднюю ночь был вместе со своей семьей и любимой девушкой Джорджиной Родригес
Виктор Коваленко праздновал с друзьями
Андрей Ярмоленко в новогоднюю ночь был с женой Инной
Лионель Месси устроил большую вечеринку для друзей и семьи. Этот год станет особенным для Лео, который вместе с женой ждет третьего ребенка.
Роман Безус решил, что лучшее решение для этого года - собака
Евгений Коноплянка тоже собрал семью, чтобы встретить 2018 год вместе
Жерар Пике праздновал с женой Шакирой и детьми
Ярослав Ракицкий праздновал первый Новый год его дочери с женой и собакой
Руслан Малиновский тоже встретил Новый год с женой
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