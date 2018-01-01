В кругу семьи и с собаками: как футболисты Новый год встречали

Футболисты поделились поздравлениями с Новым годом и показали, как встретили 2018 год собаки.

Почти все футболисты уже вернулись из отпуска, чтобы успеть встретить Новый год вместе со своими семьями, а некоторые привлекли к этому и своих собак, ведь это животное - символ наступившего года. С кем и как праздновали футболисты - они делились на своих страницах в соцсетях.

Криштиану Роналду в новогоднюю ночь был вместе со своей семьей и любимой девушкой Джорджиной Родригес

Виктор Коваленко праздновал с друзьями

Андрей Ярмоленко в новогоднюю ночь был с женой Инной

Лионель Месси устроил большую вечеринку для друзей и семьи. Этот год станет особенным для Лео, который вместе с женой ждет третьего ребенка.

Роман Безус решил, что лучшее решение для этого года - собака

Евгений Коноплянка тоже собрал семью, чтобы встретить 2018 год вместе

Жерар Пике праздновал с женой Шакирой и детьми

Ярослав Ракицкий праздновал первый Новый год его дочери с женой и собакой

Руслан Малиновский тоже встретил Новый год с женой