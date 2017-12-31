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Шевченко: Все идет к тому, что Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, с кем, вероятнее всего, сыграют "желто-синие" в начале 2018 года.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Андрей Шевченко поделился планами сборной Украины на начало 2018 года.

"Для начала хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте – два, а по окончании сезона – еще три. Все идет к тому, что мы начнем год поединками с Японией и Саудовской Аравией.

Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года. После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", – приводит слова главного тренера национальной сборной Украины zbirna.com

Ранее сообщалось, что Украина попала во вторую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций.

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Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, сборная Японии, сборная Саудовской Аравии
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