Игрок Шахтера сыграл свадьбу на Мальдивах

Вячеслав Танковский и его возлюбленная Кристина поженились во время отпуска на Мальдивских островах.

Вячеслав Танковский и его супруга Кристина instagram.com/slava_tankovskiy

У футболиста донецкого Шахтера Вячеслава Танковского, выступающего ныне на правах аренды за Мариуполь, произошло в жизни знаковое событие.

Он и его возлюбленная Кристина, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины по футболу, поженились. Об этом свидетельствуют снимки в социальной сети Instagram.

Свадебная церемония прошла во время отпуска пары на Мальдивских островах.

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