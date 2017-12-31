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Игрок Шахтера сыграл свадьбу на Мальдивах

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Вячеслав Танковский и его возлюбленная Кристина поженились во время отпуска на Мальдивских островах.
Вячеслав Танковский и его супруга Кристина
Вячеслав Танковский и его супруга Кристина
instagram.com/slava_tankovskiy

У футболиста донецкого Шахтера Вячеслава Танковского, выступающего ныне на правах аренды за Мариуполь, произошло в жизни знаковое событие.

Он и его возлюбленная Кристина, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины по футболу, поженились. Об этом свидетельствуют снимки в социальной сети Instagram.

Свадебная церемония прошла во время отпуска пары на Мальдивских островах.

Смотри также, как игрок Зенита станцевал лезгинку и пострелял из пистолета на свадьбе в Осетии

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Теги: футбол, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, вне игры, свадьба, фото, Вячеслав Танковский, Мариуполь
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гость  (аноним)  31.12.2017, 17:27
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