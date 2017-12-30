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Тайсон пожарил огромный новогодний шашлык

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Полузащитник донецкого Шахтера отправился на родину во время паузы в чемпионате Украины по футболу.
Тайсон
Тайсон
instagram.com/taisonfreda7

Бразильский хавбек Тайсон, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины по футболу, отправился в отпуск, который проводит на родине.

В канун праздника Нового года полузащитник донецкого Шахтера приготовил шашлык.

“Праздничные дни. Барбекю“, – подписал бразилец фото на своей странице в Instagram.

 

Férias é férias né!.. Churrasco 🍖

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Ранее сообщалось, что Степаненко и Кривцов в канун Нового года сходили в баню.

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Теги: Тайсон, барбекю, фото, вне игры, Шахтер, праздники, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  31.12.2017, 10:05
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Тайсон всех кумарит
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