Тайсон пожарил огромный новогодний шашлык
Полузащитник донецкого Шахтера отправился на родину во время паузы в чемпионате Украины по футболу.
Бразильский хавбек Тайсон, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины по футболу, отправился в отпуск, который проводит на родине.
В канун праздника Нового года полузащитник донецкого Шахтера приготовил шашлык.
“Праздничные дни. Барбекю“, – подписал бразилец фото на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Степаненко и Кривцов в канун Нового года сходили в баню.
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