Тайсон пожарил огромный новогодний шашлык

Полузащитник донецкого Шахтера отправился на родину во время паузы в чемпионате Украины по футболу.

Бразильский хавбек Тайсон, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины по футболу, отправился в отпуск, который проводит на родине.

В канун праздника Нового года полузащитник донецкого Шахтера приготовил шашлык.

“Праздничные дни. Барбекю“, – подписал бразилец фото на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Степаненко и Кривцов в канун Нового года сходили в баню.

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