Каждый год, 30 декабря: Степаненко и Кривцов сходили в баню

Игроки сборной Украины попарились перед Новым годом.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко выложил новое фото на странице в соцсети Instagram.

Игрок сборной Украины показал, как в компании с одноклубником Сергеем Кривцовым, а также с игроком луганской Зари Евгением Опанасенко посетил баню.

"Каждый год, 30 декабря...", – подписал фотографию Степаненко.

Ранее сообщалось, что Кривцов в душе поет песни Магомаева, Бланко Лещук хочет уметь летать.

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