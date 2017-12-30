Каждый год, 30 декабря: Степаненко и Кривцов сходили в баню
Игроки сборной Украины попарились перед Новым годом.
Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко выложил новое фото на странице в соцсети Instagram.
Игрок сборной Украины показал, как в компании с одноклубником Сергеем Кривцовым, а также с игроком луганской Зари Евгением Опанасенко посетил баню.
"Каждый год, 30 декабря...", – подписал фотографию Степаненко.
Ранее сообщалось, что Кривцов в душе поет песни Магомаева, Бланко Лещук хочет уметь летать.
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