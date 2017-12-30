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Каждый год, 30 декабря: Степаненко и Кривцов сходили в баню

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Игроки сборной Украины попарились перед Новым годом.
Сергей Кривцов и Тарас Степаненко
Сергей Кривцов и Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко выложил новое фото на странице в соцсети Instagram.

Игрок сборной Украины показал, как в компании с одноклубником Сергеем Кривцовым, а также с игроком луганской Зари Евгением Опанасенко посетил баню.

"Каждый год, 30 декабря...",  подписал фотографию Степаненко.

 

Каждый год ,30 декабря...😂😂😂🔝🔝🔝🌿🍃💦

Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Ранее сообщалось, что Кривцов в душе поет песни Магомаева, Бланко Лещук хочет уметь летать.

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Теги: Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, баня, фото, Евгений Опанасенко, вне игры, футбол
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