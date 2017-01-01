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Виценец во второй раз завершил карьеру

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Полузащитник Мариуполя Виталий Виценец снова закончил с футболом.
Виталий Виценец и Александр Бабич
Виталий Виценец и Александр Бабич
ФК Мариуполь

Официальный сайт Мариуполя объявил о том, что команда рассталась с полузащитником Виталием Виценцом. 

Сообщается, что футболист завершил карьеру в связи с повреждением.

Для Виценца это не первое завершение карьеры. Летом 2016 года Виталий принял решение закончить карьеру через 3 года попыток вернуться после травмы колена.

Перед нынешним сезоном Виценец возобновил выступления в Мариуполе, но сумел провести лишь 8 матчей.

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Теги: Виталий Виценец, завершение карьеры, Мариуполь, футбол
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