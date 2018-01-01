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Маркевич: Если бы Дед Мороз предложил какую-то сборную, возглавил бы Испанию

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Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич рассказал, какую сборную хотел бы возглавить.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
ФК Днепр

– Какие ваши главные впечатления от футбольного года в Украине?

 Есть, конечно, позитив, но есть и негатив. Позитив  это то, что две команде играют в еврокубках, это хорошо. А негатив  то, что у нас мало футболистов уровня сборной Украины. Меня интересует, кого можно порекомендовать главному тренеру национальной команды и кого можно посоветовать, кто может выполнять задачи.

 Что-то изменилось в нашем судействе в 2017 году?

 Я помню, когда ошибались не в сторону Шахтера и Динамо. Сейчас судьи объективные и все команды в равных условиях. То, что ошибаются, это правда, но ошибаются в разные стороны.

Возможно, Бойко не надо было удалять Фреда. Но то, что судьи пытаются быть объективными, это правда. Я застал такие времена, когда на поле можно было не выходить, потому что рефери засуживали. Те времена прошли, но я о них могу долго рассказывать.

 Если бы Украина вышла на чемпионат мира, каким было бы ваше решение  бойкотировать или ехать на чемпионат мира?

 Я за то, чтобы ехать. И не просто играть, а хорошо играть. Показать миру, что у нас есть футбол и показать свою силу.

 Если бы Дед Мороз под Новый год предложил вам возглавить какую-то сборную, чтобы выступить с ней на чемпионате мира, какая это была бы команда? 

 Испанию возглавил бы. Она подходит по духу, – цитирует Маркевича Matchday

Ранее сообщалось, что Маркевич назвал сильные и слабые стороны Шахтера.

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Теги: Мирон Маркевич, тренер, футбол
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