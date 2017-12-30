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Сидорчук: Гармаш ездит с портфелем, в котором несколько колод карт и список должников

Комментариев: 4
Полузащитник Динамо рассказал о том, как игроки коротают свободное время.
Сергей Сидорчу
Сергей Сидорчу
ФК Динамо Киев

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук в программе Вацко Light рассказал о том, как игроки киевской команды проводят свободное от тренировок время.

"Говорят, сейчас в бильярде есть новый лидер – Коля Морозюк. Правда, ему нужен еще помощник, который за ним лестницу носит, потому что он до стола не достает (смеется).

Карты? Для Гармаша это святое. Еще самые умные не садятся играть в карты с Кравцом. Там собрались такие каталы, что с ними лучше не садиться – Крава, Морозюк, Гармаш.

Гармаш и карты – это вообще отдельная тема. Он играет в команде. На выезды ездит с портфелем, в котором 3-4 колоды карт и список должников.

Сколько я выиграл в карты? Пару тысяч долларов. Но не за один раз. Это за пару месяцев. Но я чаще проигрываю, поэтому особо и не играю", – рассказал Сидорчук.

Ранее сообщалось, что Хачериди и Макаренко покрестити детей Кравца.

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Теги: Сергей Сидорчук, Динамо Киев, развлечения, вне игры, футбол
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.12.2017, 22:18
Оценка:  0
гость
3 комента и три подтверждают "далекость от футбола" коментирующих!
гость  (аноним)  30.12.2017, 22:07
Оценка:  0
гость
Раз "футболисты" картежники, то может среди картежников поискать футболистов????
гость  (аноним)  30.12.2017, 22:01
Оценка:  0
гость
от оно (Гармаш) от карт и психованное, во время игры все мысли о картах и долгах, а не о игре
big-Буланов    30.12.2017, 20:35
Оценка:  +1
big-Буланов
в футбол играйте вашу мать а не в карты...
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