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Финал шоу Верю не верю: Кривцов в душе поет песни Магомаева, Бланко Лещук хочет уметь летать

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Гостями финала новогоднего шоу Верю не верю стали Иван Ордец и Тиагу Леал.
Иван Ордец и Тиагу Леал
Иван Ордец и Тиагу Леал
ФК Шахтер

Шахтер в канун новогодних праздников проводил развлекательное шоу Верю не верю.

Финалистами новогоднего проекта стали защитник "горняков" Иван Ордец и тренер-аналитик донецкого клуба Тиагу Леал.

Ордец хотел бы избавиться от такой черты своего характера, как доброта; Степаненко не нравится, что бразильцы не знают язык, а Дарио Срна в душе поет рэп. Что из этого правда, а что – ложь, выяснят Иван Ордец и Тиагу Леал. Приятного просмотра!

Верю не верю: Ордец vs Леал
Верю не верю: А.Феррейра vs Леал
Верю не верю: Малышев vs Ордец
Верю не верю: Пятов vs Шевченко
Верю не верю: Степаненко vs Ракицкий
Верю не верю: Бутко vs Кривцов
Верю не верю: Феррейра vs Леал

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Теги: Шахтер, шоу, Новый год, видео, вне игры, Иван Ордец, Тиагу Леал, футбол
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