Финал шоу Верю не верю: Кривцов в душе поет песни Магомаева, Бланко Лещук хочет уметь летать
Гостями финала новогоднего шоу Верю не верю стали Иван Ордец и Тиагу Леал.
Шахтер в канун новогодних праздников проводил развлекательное шоу Верю не верю.
Финалистами новогоднего проекта стали защитник "горняков" Иван Ордец и тренер-аналитик донецкого клуба Тиагу Леал.
Ордец хотел бы избавиться от такой черты своего характера, как доброта; Степаненко не нравится, что бразильцы не знают язык, а Дарио Срна в душе поет рэп. Что из этого правда, а что – ложь, выяснят Иван Ордец и Тиагу Леал. Приятного просмотра!
Верю не верю: Ордец vs Леал
Верю не верю: А.Феррейра vs Леал
Верю не верю: Малышев vs Ордец
Верю не верю: Пятов vs Шевченко
Верю не верю: Степаненко vs Ракицкий
Верю не верю: Бутко vs Кривцов
Верю не верю: Феррейра vs Леал
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил