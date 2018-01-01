Коваль: Уверен, что Динамо сможет выйти в финал Лиги Европы.

Вратарь киевского Динамо считает, что его команда неплохо провела весеннюю часть сезона.

Вратарь киевского Динамо Максим Коваль подвел итоги уходящего 2017 года, отметив изменения в игре команды.

"Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское Динамо недалеко от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вовсе могли сейчас быть лидерами.

Александр Николаевич – прямой человек, и всегда может все сказать в лицо. Изменилась дисциплина в команде. Если брать игровые аспекты, то поменялась тактика игры команды.

С уходом Ярмоленко значительно поменялся рисунок игры. Когда узнал, что Андрей переходит в Боруссию, почувствовал радость. Был очень рад за него и считаю, что он заслужил такой трансфер. Из друзей я узнал самый последний. Мне, наверное, Андрей не доверяет, потому что я могу проболтаться (смеется).

Самым удачным лично для меня удачным был выездной матч с Янг Бойз в квалификации Лиги Чемпионов, хоть я и пропустил обидный гол на последних минутах. Также хотел бы выделить игру с Шахтером. А самым неудачным матч с Зарей, когда сыграли вничью 4:4.

Кто для меня фаворит в Лиге Европы? Динамо Киев. Уверен, что мы сможем выйти в финал этого турнира", – рассказал Коваль официальному сайту киевского клуба.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы киевскому Динамо предстоит сыграть к греческим АЕКом.

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