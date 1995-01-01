Официально: Вирт больше не главный тренер Вереса

После удачных выступлений в первой части сезона, специалист покинул ровенский клуб.

Юрий Вирт покинул пост главного тренера ровенского Вереса, сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника "красно-черных" Вирт провел 19 поединков, в которых на его счету 5 побед, 11 ничьих, а также 3 поражения.

Отметим, что возможным кандидатом на должность является белорусский специалист Анатолий Юревич. Об этом сообщает Football News.

В чемпионатах украине белорусс в 2004 году на протяжении трех месяцев возглавлял запорожский Металлург.

Также среди достижений Юревича чемпионский дубль с клубом Славия-Мозырь в 1996 году, а также серебряные медали чемпионата Белоруссии в 1995 и 2007 годах.