Динамо может вернуть игрока сборной Украины

Полузащитник Руслан Ротань может вернутся в Украину.

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань может вернуться в состав киевского Динамо.

По информации канала Футбол 1, Динамо может арендовать ветерана из чешской Славии на следующие полгода.

Ранее сообщалось, что Славия не намерена продолжать сотрудничество с рядом возрастных игроков, среди которых и Ротань. Руслан перешел в Славию летом и успел сыграть за новый клуб в 7 поединках чемпионата Чехии.

Напомним, Ротань выступал за киевлян с 2005 по 2008 годы.

Этой зимой Динамо уже подписало словенского полузащитника Бенджамина Вербича.