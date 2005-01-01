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Динамо может вернуть игрока сборной Украины

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Полузащитник Руслан Ротань может вернутся в Украину.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
ФК Славия

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань может вернуться в состав киевского Динамо.

По информации канала Футбол 1, Динамо может арендовать ветерана из чешской Славии на следующие полгода.

Ранее сообщалось, что Славия не намерена продолжать сотрудничество с рядом возрастных игроков, среди которых и Ротань. Руслан перешел в Славию летом и успел сыграть за новый клуб в 7 поединках чемпионата Чехии.

Напомним, Ротань выступал за киевлян с 2005 по 2008 годы.

Этой зимой Динамо уже подписало словенского полузащитника Бенджамина Вербича. 

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Теги: Руслан Ротань, Динамо Киев, Славия, трансфер
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