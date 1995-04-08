ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за игры в ДНР
В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.
КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе т.н. "ДНР", и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом 18 игрокам:
- Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р.;
- Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р.;
- Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р.;
- Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г.р.;
- Крахмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р.;
- Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г.р.;
- Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г.р.;
- Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г.р.;
- Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р.;
- Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р.;
- Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р.;
- Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р.;
- Поточному Денису Григорьевичу, 08.05.1985 г.р.;
- Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р.;
- Дмитришину Игорю Олеговичу, 24.10.1995 г.р.;
- Станенку Виктору Вадимовичу, 31.10.1991 г.р.;
- Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р.;
- Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р.
Ранее в Шахтере ответили на претензии "ЛДНР", заявив что Донецк – это Украина.
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