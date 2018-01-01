Шахтер проведет поединок с чемпионом Дании на втором тренировочном сборе

Горнякам в ОАЭ будет противостоять датский Копенгаген.

Стал известен первый соперник донецкого Шахтера на втором тренировочном сборе, который пройдет с 27 января по 7 февраля в ОАЭ.

Как сообщает официальный сайт "горняков", донецкий клуб будет противостоять чемпиону Дании Копенгагену.

Отметим, что на данный момент Копенгаген располагается на 6 месте во внутреннем чемпионате, отставая от лидерующего Мидтьюлланда на 18 очков.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо назвало соперников на первом тренировочном сборе.

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