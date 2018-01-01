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Шахтер проведет поединок с чемпионом Дании на втором тренировочном сборе

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Горнякам в ОАЭ будет противостоять датский Копенгаген.
Копенгаген
Копенгаген
fck.dk

Стал известен первый соперник донецкого Шахтера на втором тренировочном сборе, который пройдет с 27 января по 7 февраля в ОАЭ.

Как сообщает официальный сайт "горняков", донецкий клуб будет противостоять чемпиону Дании Копенгагену.

Отметим, что на данный момент Копенгаген располагается на 6 месте во внутреннем чемпионате, отставая от лидерующего Мидтьюлланда на 18 очков. 

Ранее сообщалось, что киевское Динамо назвало соперников на первом тренировочном сборе.

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Теги: футбол, сборы, Шахтер, Копенгаген, Дания, ОАЭ, товарищеский матч
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