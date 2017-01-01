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Санжар назван лучшим тренером УПЛ в 2017 году

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Наставник донецкого Олимпика обогнал Фонсеку и Вернидуба.
Роман Санжар
Роман Санжар
ФК Олимпик

Главный тренер донецкого Олимпика Роман Санжар признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2017 году.

Как сообщает всеукраинское объединение тренеров Санжар сумел набрать набрал 4,18 баллов из 5 суммарно в пяти категориях: номинальный результат команды, трудности в поиске и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

Отметим, что наставник дончан сумел обойти тренера другой донецкой команды Пауло Фонсеку, а также главного тренера луганской Зари Юрия Вернидуба. Сразу после тройки лидеров разместился наставник Александрии Владимир Шаран, а тренер Динамо Александр Хацкевич расположился лишь на пятом месте.

В этом году Олимпик сумел впервые в истории выйти в Еврокубки, а также поднялся на 4 место в чемпионате Украины.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Украинская Премьер-лига, Олимпик, Роман Санжар
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