Санжар назван лучшим тренером УПЛ в 2017 году

Наставник донецкого Олимпика обогнал Фонсеку и Вернидуба.

Главный тренер донецкого Олимпика Роман Санжар признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2017 году.

Как сообщает всеукраинское объединение тренеров Санжар сумел набрать набрал 4,18 баллов из 5 суммарно в пяти категориях: номинальный результат команды, трудности в поиске и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

Отметим, что наставник дончан сумел обойти тренера другой донецкой команды Пауло Фонсеку, а также главного тренера луганской Зари Юрия Вернидуба. Сразу после тройки лидеров разместился наставник Александрии Владимир Шаран, а тренер Динамо Александр Хацкевич расположился лишь на пятом месте.

В этом году Олимпик сумел впервые в истории выйти в Еврокубки, а также поднялся на 4 место в чемпионате Украины.