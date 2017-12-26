Шовковский застрял в аэропорту перед отпуском в Таиланде

Бывший вратарь Динамо с приключениями добирался к месту своего отдыха.

В неприятную ситуацию в начале своего отпуска попал бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский. Об этом сам футболист рассказал своим поклонникам и подписчикам в соцсети Instagram.

Еще перед вылетом из аэропорта в Киеве выяснилось, что рейс в Таиланд задерживается на несколько часов.

"Киев отправлял с 8-ми часовой задержкой. Из-за чего пришлось полностью менять логистику и вместо одной пересадки оказалось две плюс незапланированная ночевка((( Но в конечном итоге мы на месте, пусть и с 18-ти часовым опозданием. Да еще Самуи встречает дождем", – написал Шовковский.

Правда, все неприятности уже позади, и довольный СаШо уже второй день отдыхает в Таиланде у бассейна и весело проводит время с детьми.

Отметим, что вместе с экс-вратарем сборной Украины отдыхает и его дочь от первого брака.

"Прекрасно отдыхать всем вместе", – подписал фотографию Шовковский.

Ранее сообщалось, что Шовковский показал уникальную коллекцию футбольных марок.

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