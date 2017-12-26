Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шовковский застрял в аэропорту перед отпуском в Таиланде

Комментариев: 3
Бывший вратарь Динамо с приключениями добирался к месту своего отдыха.
Александр Шовковский с дочкой
Александр Шовковский с дочкой
instagram.com/aleksandrshovkovskyi

В неприятную ситуацию в начале своего отпуска попал бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский. Об этом сам футболист рассказал своим поклонникам и подписчикам в соцсети Instagram.

Еще перед вылетом из аэропорта в Киеве выяснилось, что рейс в Таиланд задерживается на несколько часов.

"Киев отправлял с 8-ми часовой задержкой. Из-за чего пришлось полностью менять логистику и вместо одной пересадки оказалось две плюс незапланированная ночевка((( Но в конечном итоге мы на месте, пусть и с 18-ти часовым опозданием. Да еще Самуи встречает дождем", – написал Шовковский.

Правда, все неприятности уже позади, и довольный СаШо уже второй день отдыхает в Таиланде у бассейна и весело проводит время с детьми.

Отметим, что вместе с экс-вратарем сборной Украины отдыхает и его дочь от первого брака.

"Прекрасно отдыхать всем вместе",  подписал фотографию Шовковский.

 

Прекрасно отдыхать всем вместе Влад, скучаем без тебя

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

Ранее сообщалось, что Шовковский показал уникальную коллекцию футбольных марок.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Шовковский, аэропорт, задержка, отдых, Таиланд, фото, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Sretopp  (аноним)  28.12.2017, 22:43
Оценка:  0
Sretopp
Кто хочет мою похотливую жопу?
Готов на сливу в шоколаде)
Sretopp    28.12.2017, 20:15
Оценка:  0
Sretopp
Кто этот небритый гомес?
big-pronto36    28.12.2017, 21:51
Оценка:  0
big-pronto36
Лошара ты!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь