Стали известны соперники Динамо на первом сборе

Киевский клуб проведет 5 поединков на первом сборе.

Киевское Динамо назвало команды, с которыми сыграет в рамках тренировочного сбора в Испании, сообщает dynamo.kiev.ua.

На сборе киевляне проведут 5 поединков.

19 января. Динамо – Санкт-Галлен (Швейцария)

20 января. Динамо – Хаугесанд (Норвегия)

23 января. Динамо – Штурм (Австрия)

26 января. Динамо – Сенан Бельмаре (Япония)

27 января. Динамо – ЦСКА (Болгария)

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер может усилиться лидером обороны Динамо.

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