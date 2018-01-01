Стали известны соперники Динамо на первом сборе
Киевский клуб проведет 5 поединков на первом сборе.
Киевское Динамо назвало команды, с которыми сыграет в рамках тренировочного сбора в Испании, сообщает dynamo.kiev.ua.
На сборе киевляне проведут 5 поединков.
19 января. Динамо – Санкт-Галлен (Швейцария)
20 января. Динамо – Хаугесанд (Норвегия)
23 января. Динамо – Штурм (Австрия)
26 января. Динамо – Сенан Бельмаре (Япония)
27 января. Динамо – ЦСКА (Болгария)
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер может усилиться лидером обороны Динамо.
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