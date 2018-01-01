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Стали известны соперники Динамо на первом сборе

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Киевский клуб проведет 5 поединков на первом сборе.
Динамо Киев
Динамо Киев
ua-football.com

Киевское Динамо назвало команды, с которыми сыграет в рамках тренировочного сбора в Испании, сообщает dynamo.kiev.ua.

На сборе киевляне проведут 5 поединков.

19 января. Динамо – Санкт-Галлен (Швейцария)
20 января. Динамо – Хаугесанд (Норвегия)
23 января. Динамо – Штурм (Австрия)
26 января. Динамо – Сенан Бельмаре (Япония)
27 января. Динамо – ЦСКА (Болгария)

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер может усилиться лидером обороны Динамо.

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Теги: футбол, Динамо Киев, сборы, товарищеские матчи
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