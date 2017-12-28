Шахтер хочет подписать лидера защиты Динамо – СМИ

"Горняки" намерены укрепить линию обороны с помощью одного из лидеров киевского клуба.

Донецкий Шахтер может подписать контракт с лидером обороны киевского Динамо Евгением Хачериди, сообщает ICTV.

По информации телеканала, "горняки" намерены забрать футболиста бесплатно, когда у него заканчивается контрактное соглашение, либо за символическую плату уже этой зимой.

Отметим, что дончане уже пытались подписать игрока летом 2013 года, однако тогда Хачериди принял решение остаться в Киеве.

Напомним, что Шахтер ранее подписал контракт с бразильским защитником Додо.

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