Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер хочет подписать лидера защиты Динамо – СМИ

Комментариев: 2
"Горняки" намерены укрепить линию обороны с помощью одного из лидеров киевского клуба.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
dynamo.kiev.ua

Донецкий Шахтер может подписать контракт с лидером обороны киевского Динамо Евгением Хачериди, сообщает ICTV.

По информации телеканала, "горняки" намерены забрать футболиста бесплатно, когда у него заканчивается контрактное соглашение, либо за символическую плату уже этой зимой.

Отметим, что дончане уже пытались подписать игрока летом 2013 года, однако тогда Хачериди принял решение остаться в Киеве.

Напомним, что Шахтер ранее подписал контракт с бразильским защитником Додо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Украинская Премьер-лига, Шахтер, Динамо Киев, Евгений Хачериди, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
big-pronto36    28.12.2017, 21:53
Оценка:  +1
big-pronto36
Хачериди и Шахтер? Нонсенс!!!!!!!!!!
Дядя_Леня    28.12.2017, 19:56
Оценка:  +1
Дядя_Леня
А в очереди нервно, покусывая ногти ожидают Рамос и Пике. Но Жека лучший! На добраніч дітки.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь