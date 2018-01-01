Верю не верю: Хочолаву легко вывести из себя, Кривцов пошел бы в армию

Гостями второго полуфинала новогоднего шоу Верю не верю стали Антониу Феррейра и Тиагу Леал.

Шахтер в канун новогодних праздников запустил развлекательное шоу Верю не верю.

Гостями второго полуфинала новогоднего шоу Верю не верю стали наставник вратарей "горняков" Антониу Феррейра и тренер-аналитик Тиагу Леал.

Ярослав Ракицкий считает, что сейчас в мире нет самого лучшего защитника; тайный талант Паулу Фонсеки – рисовать, а Сергей Кривцов пошел бы в армию, если бы не футбол. Что из этого правда, а что – ложь, выяснят Антониу Феррейра и Тиагу Леал. Приятного просмотра!

Верю не верю: А.Феррейра vs Леал

Верю не верю: Малышев vs Ордец

Верю не верю: Пятов vs Шевченко

Верю не верю: Степаненко vs Ракицкий

Верю не верю: Бутко vs Кривцов

Верю не верю: Феррейра vs Леал

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