Верю не верю: Хочолаву легко вывести из себя, Кривцов пошел бы в армию
Шахтер в канун новогодних праздников запустил развлекательное шоу Верю не верю.
Гостями второго полуфинала новогоднего шоу Верю не верю стали наставник вратарей "горняков" Антониу Феррейра и тренер-аналитик Тиагу Леал.
Ярослав Ракицкий считает, что сейчас в мире нет самого лучшего защитника; тайный талант Паулу Фонсеки – рисовать, а Сергей Кривцов пошел бы в армию, если бы не футбол. Что из этого правда, а что – ложь, выяснят Антониу Феррейра и Тиагу Леал. Приятного просмотра!
Верю не верю: А.Феррейра vs Леал
Верю не верю: Малышев vs Ордец
Верю не верю: Пятов vs Шевченко
Верю не верю: Степаненко vs Ракицкий
Верю не верю: Бутко vs Кривцов
Верю не верю: Феррейра vs Леал
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