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Ломает стереотипы: Селезнев отправился в отпуск в горы

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Евгений Селезнев предновогодние дни проводит на отдыхе в горах.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com

Пока в большинстве европейских футбольных чемпионатах зимний перерыв, многие футболисты это время выбрали для того, что отправиться на отдых. Почти все игроки улетели для этого в теплые края, чтобы перед всеми зимними праздниками насладиться солнечными лучами.

А вот Евгений Селезнев "пошел против системы" и отправился в горы. Футболист опубликовал на своей странице в соцсети фото с отдыха вместе со своим сыном.

 

🎿🎿🎿

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

 

⛷⛷⛷⛷🏂🏂🏂!заставили мать😂😂😂

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Напомним, Селезнев сейчас находится без клуба – с Карабюкспором он разорвал контракт по обоюдному согласию.

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Теги: Евгений Селезнев, вне игры, отпуск
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