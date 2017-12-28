Ломает стереотипы: Селезнев отправился в отпуск в горы
Евгений Селезнев предновогодние дни проводит на отдыхе в горах.
Пока в большинстве европейских футбольных чемпионатах зимний перерыв, многие футболисты это время выбрали для того, что отправиться на отдых. Почти все игроки улетели для этого в теплые края, чтобы перед всеми зимними праздниками насладиться солнечными лучами.
А вот Евгений Селезнев "пошел против системы" и отправился в горы. Футболист опубликовал на своей странице в соцсети фото с отдыха вместе со своим сыном.
Напомним, Селезнев сейчас находится без клуба – с Карабюкспором он разорвал контракт по обоюдному согласию.
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