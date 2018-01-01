Освобожденных из плена ультрас Зари пригласили на финал Лиги чемпионов

Президент ФФУ Андрей Павелко пригласил фанатов следующей весной приехать в Киев.

Освобожденные из плена ЛНР ультрас луганской Зари Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко могут посетить финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018. На решающий матч турнира, который пройдет на киевском НСК Олимпийский в мае, их пригласил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"История каждого из этих отважных людей заслуживает отдельного внимания и вполне возможно, их пример вскоре ляжет в основу сюжета для новой книги или фильма. И, что больше всего восхищает – это отвага и несгибаемость наших патриотов.

Сложно описать эмоции от осознания того, что Влад Овраченко и Артем Ахмеров наконец в безопасности. Большое спасибо за это Президенту, куратору переговорного процесса Ирине Геращенко, всем волонтерам, военным, дипломатам и сотрудникам спецслужб, принимавшим участие в освобождении наших Героев.

А Влада и Артема приглашаю в Киев, на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА! Мы гордимся Вами!", – написал президент ФФУ.

Напомним, в октябре 2017 года боевики ЛНР приговорили фаната Зари к 17 годам строгого режима за шпионаж.