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Освобожденных из плена ультрас Зари пригласили на финал Лиги чемпионов

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Президент ФФУ Андрей Павелко пригласил фанатов следующей весной приехать в Киев.
Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко
Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко
facebook.com/andriy.pavelko

Освобожденные из плена ЛНР ультрас луганской Зари Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко могут посетить финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018. На решающий матч турнира, который пройдет на киевском НСК Олимпийский в мае, их пригласил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"История каждого из этих отважных людей заслуживает отдельного внимания и вполне возможно, их пример вскоре ляжет в основу сюжета для новой книги или фильма. И, что больше всего восхищает – это отвага и несгибаемость наших патриотов.

Сложно описать эмоции от осознания того, что Влад Овраченко и Артем Ахмеров наконец в безопасности. Большое спасибо за это Президенту, куратору переговорного процесса Ирине Геращенко, всем волонтерам, военным, дипломатам и сотрудникам спецслужб, принимавшим участие в освобождении наших Героев.

А Влада и Артема приглашаю в Киев, на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА! Мы гордимся Вами!", – написал президент ФФУ.

Напомним, в октябре 2017 года боевики ЛНР приговорили фаната Зари к 17 годам строгого режима за шпионаж.

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Теги: футбол, вне игры, Заря, плен, ЛНР, Луганск
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