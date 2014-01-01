Морозюк: Во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой

Защитник Динамо Николай Морозюк вернулся в Киев из отпуска.

Николай Морозюк поделился впечатлениями от отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, а также рассказал о планах на Новый год.

"Во вторник вернулся из Дубая, где мы две недели отдыхали вместе с супругой и сыном. Отпуск был замечательным, все понравилось. Мы были там впервые.

Мне всегда нравились тихие места, любил летать на какие-нибудь экзотические острова. А в этот раз решили лететь не так далеко, поскольку сын еще маленький. Также получился очень хороший отдых.

Старался совмещать пассивное времяпрепровождение с активными занятиями: загорал на пляже, плавал в море, играл в волейбол, футбол, теннис. Еще ездили в город, немного там погуляли.

Встречались с Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, которые также отдыхали в Эмиратах. Давно не виделись, так что было интересно с ними встретиться, пообщаться.

Сейчас нахожусь в Киеве, к выполнению индивидуальной программы приступил еще на отдыхе. На днях собираемся уезжать во Львов к родителям на Новый год и Рождество. Продолжим отдыхать с семьей", – приводит слова Морозюка пресс-служба Динамо.

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