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Морозюк: Во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой

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Защитник Динамо Николай Морозюк вернулся в Киев из отпуска.
Николай Морозюк и Андрей Ярмоленко
Николай Морозюк и Андрей Ярмоленко
dynamo.kiev.ua

Николай Морозюк поделился впечатлениями от отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, а также рассказал о планах на Новый год.

"Во вторник вернулся из Дубая, где мы две недели отдыхали вместе с супругой и сыном. Отпуск был замечательным, все понравилось. Мы были там впервые.

Мне всегда нравились тихие места, любил летать на какие-нибудь экзотические острова. А в этот раз решили лететь не так далеко, поскольку сын еще маленький. Также получился очень хороший отдых.

Старался совмещать пассивное времяпрепровождение с активными занятиями: загорал на пляже, плавал в море, играл в волейбол, футбол, теннис. Еще ездили в город, немного там погуляли.

Встречались с Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, которые также отдыхали в Эмиратах. Давно не виделись, так что было интересно с ними встретиться, пообщаться.

Сейчас нахожусь в Киеве, к выполнению индивидуальной программы приступил еще на отдыхе. На днях собираемся уезжать во Львов к родителям на Новый год и Рождество. Продолжим отдыхать с семьей", – приводит слова Морозюка пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо Артем Кравец одним фото показал свою жизнь.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Николай Морозюк, отпуск, вне игры
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