Защитник Шахтера встретился с тренером Атлетико

Иван Ордец даже сделал совместное фото с Диего Симеоне.

Центральный защитник донецкого Шахтера Иван Ордец во время зимнего перерыва отправился на отдых в ОАЭ.

В одном из ресторанов игрок сборной Украины встретил главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне.

Украинец воспользовался моментом и сделал совместное фото, которое разместил в своем Instagram.

🔝☺️ Допис, поширений Иван Ордец (@vanekordets18) 24 Гру 2017 р. о 12:40 PST

Ранее сообщалось, что Шахтер поздравил фанатов новогодним мультфильмом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!