Защитник Шахтера встретился с тренером Атлетико
Иван Ордец даже сделал совместное фото с Диего Симеоне.
Центральный защитник донецкого Шахтера Иван Ордец во время зимнего перерыва отправился на отдых в ОАЭ.
В одном из ресторанов игрок сборной Украины встретил главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне.
Украинец воспользовался моментом и сделал совместное фото, которое разместил в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Шахтер поздравил фанатов новогодним мультфильмом.
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