Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Шахтера встретился с тренером Атлетико

Комментариев: 0
Иван Ордец даже сделал совместное фото с Диего Симеоне.
Иван Ордец
Иван Ордец
ФК Шахтер

Центральный защитник донецкого Шахтера Иван Ордец во время зимнего перерыва отправился на отдых в ОАЭ.

В одном из ресторанов игрок сборной Украины встретил главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне.

Украинец воспользовался моментом и сделал совместное фото, которое разместил в своем Instagram.

 

🔝☺️

Допис, поширений Иван Ордец (@vanekordets18)

Ранее сообщалось, что Шахтер поздравил фанатов новогодним мультфильмом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Иван Ордец, Диего Симеоне, фото, вне игры, Шахтер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь