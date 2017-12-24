Гармаш может перейти в один из турецких грандов
Полузащитника Динамо хотят подписать Фенербахче и Галатасарай.
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции, сообщает Footboom.
По информации источника, Гармаша хотят подписать Фенербахче и Галатасарай, который на днях возглавил Фатих Терим.
Контракт украинца с Динамо истекает летом 2018 года. Уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новой командой.
Ранее сообщалось, что Динамо подписало словенского полузащитника.
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