Гармаш может перейти в один из турецких грандов

Полузащитника Динамо хотят подписать Фенербахче и Галатасарай.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции, сообщает Footboom.

По информации источника, Гармаша хотят подписать Фенербахче и Галатасарай, который на днях возглавил Фатих Терим.

Контракт украинца с Динамо истекает летом 2018 года. Уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новой командой.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало словенского полузащитника.

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