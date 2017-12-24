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Гармаш может перейти в один из турецких грандов

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Полузащитника Динамо хотят подписать Фенербахче и Галатасарай.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции, сообщает Footboom.

По информации источника, Гармаша хотят подписать Фенербахче и Галатасарай, который на днях возглавил Фатих Терим.

Контракт украинца с Динамо истекает летом 2018 года. Уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новой командой.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало словенского полузащитника.

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Теги: Денис Гармаш, Динамо Киев, интерес, Фенербахче, Галатасарай, футбол, трансферы
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.12.2017, 19:25
Оценка:  0
гость
за-би-ра-йте, забирайте....., пусть этот псих с турками клоунаду покуралесит
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