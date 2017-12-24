Сидорчук на 63-й минуте Эль Класико сделал запись в своей тетради: "Месси – бог"

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал победу Барселоны над Реалом.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от матча Реала с Барселоной в 17-м туре Примеры. Каталонцы выиграли Эль Класико со счетом 3:0.

"От Класико, признаюсь, ждал большего. Раньше там накал был выше, причем с первых минут. В первом тайме у Барселоны на удивление было больше ошибок в передачах.

Возможно, это связано с тем, что Матео Ковачич перекрывал Лионеля Месси – играл с ним персонально. Да и в целом у мадридцев была более мобильная средняя линия.

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После перерыва все поменялось, и каталонцы начали играть с позиции силы. Мне очень понравился Паулиньо, который хорошо поддерживал атаку и все время оказывался в штрафной площади.

На 63-й минуте, когда арбитр назначил пенальти, я сделал запись в своей тетради: "Месси – бог", а потом добавил, что игра закончилась", – цитирует Сидорчука издание Команда №1.

Ранее сообщалось, что Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико.