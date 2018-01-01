Фред может пополнить ряды Манчестер Сити
Бразильский полузащитник заинтересовал главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.
Фред может покинуть донецкий Шахтер летом 2018 года.
По информации Daily Mail, Манчестер Сити будет искать усиление центральной линии поля, а в покупке бразильца заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Сообщается, что испанский специалист был приятно удивлен игрой Фреда в матчах нынешней Лиги чемпионов.
Напомним, что в составе Манчестер Сити уже выступают два экс-футболиста "горняков" – Фернандиньо и Александр Зинченко.
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