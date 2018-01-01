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Фред может пополнить ряды Манчестер Сити

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Бразильский полузащитник заинтересовал главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.
Фред в матче против Манчестер Сити
Фред в матче против Манчестер Сити
Getty Images

Фред может покинуть донецкий Шахтер летом 2018 года.

По информации Daily Mail, Манчестер Сити будет искать усиление центральной линии поля, а в покупке бразильца заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что испанский специалист был приятно удивлен игрой Фреда в матчах нынешней Лиги чемпионов.

Напомним, что в составе Манчестер Сити уже выступают два экс-футболиста "горняков" – Фернандиньо и Александр Зинченко.

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Теги: футбол, Шахтер, Фред, трансфер, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу
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