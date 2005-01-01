Черноморец назначил нового главного тренера

Константин Фролов вернулся в Черноморец.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о назначении Константина Фролова на должность главного тренера.

С 2005 по 2010 годы Фролов тренировал вторую команду одесситов. Также он возглавлял юношескую сборную Казахстана, грузинские клубы Шукура и Динамо Батуми.

С 2015 по 2017 годы Фролов был спортивным директором академии Черноморца, а с ноября этого года работал с молодежным составом одесского клуба.

Помогать 45-летнему специалисту будут Константин Балабанов и Андрей Глущенко.

Напомним, прежний тренер Черноморца Олег Дулуб разорвал контракт с одесским клубом.