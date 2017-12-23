Динамо подписало словенского полузащитника
Бенджамин Вербич перешел в киевское Динамо из Копенгагена.
Динамо подписало контракт с полузащитником Бенджамиом Вербичем, сообщается на официальном сайте киевского клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет и вступит в силу с января 2018 года. В составе Динамо словенец будет играть под седьмым номером.
Предыдущим клубом 24-летнего футболиста был Копенгаген, в составе которого Вербич дважды выиграл чемпионат Дании и Кубок страны. Кроме того, на счету хавбека 15 матчей и 3 гола за сборную Словении.
Ранее сообщалось, что трансфер Вербича обойдется Динамо в 4 миллиона евро.
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