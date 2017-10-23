Чемпионат Украины-2017/18: бомбардиры
Вашему вниманию список лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу сезона-2017/18.
|Футболист
|Команда
|Г
|А
|1
|Факундо Феррейра
|Шахтер
|17
|1
|2
|Марлос
|Шахтер
|12
|6
|3
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|8
|1
|3
|Дьемерси Мбокани
|Динамо
|8
|1
|3
|Виктор Цыганков
|Динамо
|8
|3
|6
|Артем Громов
|Заря
|6
|5
|6
|Юрий Коломоец
|Ворскла
|6
|2
|6
|Сергей Старенький
|Александрия
|6
|1
|6
|Михаил Сергийчук
|Верес
|6
|1
|6
|Юри
|Заря
|6
|0
|11
|Моха
|Олимпик
|5
|4
|11
|Бернард
|Шахтер
|5
|2
|11
|Евгений Опанасенко
|Заря
|5
|1
|11
|Руслан Фомин
|Мариуполь
|5
|0
|11
|Станислав Биленький
|Олимпик
|5
|1
|16
|Орест Кузик
|Сталь
|4
|2
|16
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4
|1
|16
|Андрей Борячук
|Мариуполь
|4
|1
|16
|Жуниор Мораес
|Динамо
|4
|0
|16
|Эдгар Малакян
|Сталь
|4
|0
Последнее обновление: 25 февраля 2018
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