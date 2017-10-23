Чемпионат Украины-2017/18: бомбардиры

Вашему вниманию список лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу сезона-2017/18.

Лучшие бомбардиры УПЛ сезона-2017/18: Футболист Команда Г А 1 Факундо Феррейра Шахтер 17 1 2 Марлос Шахтер 12 6 3 Алексей Хобленко Черноморец 8 1 3 Дьемерси Мбокани Динамо 8 1 3 Виктор Цыганков Динамо 8 3 6 Артем Громов Заря 6 5 6 Юрий Коломоец Ворскла 6 2 6 Сергей Старенький Александрия 6 1 6 Михаил Сергийчук Верес 6 1 6 Юри Заря 6 0 11 Моха Олимпик 5 4 11 Бернард Шахтер 5 2 11 Евгений Опанасенко Заря 5 1 11 Руслан Фомин Мариуполь 5 0 11 Станислав Биленький Олимпик 5 1 16 Орест Кузик Сталь 4 2 16 Виталий Буяльский Динамо 4 1 16 Андрей Борячук Мариуполь 4 1 16 Жуниор Мораес Динамо 4 0 16 Эдгар Малакян Сталь 4 0

Последнее обновление: 25 февраля 2018

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