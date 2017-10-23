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Чемпионат Украины-2017/18: бомбардиры

Комментариев: 1
Вашему вниманию список лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу сезона-2017/18.
Чемпионат Украины-2017/18: бомбардиры
ФК Динамо Киев

Лучшие бомбардиры УПЛ сезона-2017/18:

 

 ФутболистКомандаГА
1Факундо ФеррейраШахтер171
2МарлосШахтер126
3Алексей ХобленкоЧерноморец81
3Дьемерси МбоканиДинамо81
3Виктор ЦыганковДинамо83
6Артем ГромовЗаря65
6Юрий КоломоецВорскла62
6Сергей СтаренькийАлександрия61
6Михаил СергийчукВерес61
6ЮриЗаря60
11МохаОлимпик54
11БернардШахтер52
11Евгений ОпанасенкоЗаря51
11Руслан ФоминМариуполь50
11Станислав БиленькийОлимпик51
16Орест КузикСталь42
16Виталий БуяльскийДинамо41
16Андрей БорячукМариуполь41
16Жуниор МораесДинамо40
16Эдгар МалакянСталь40

 

Последнее обновление: 25 февраля 2018

Также на нашем сайте доступны турнирная таблица и расписание матчей чемпионата Украины по футболу сезона-2017/18.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, бомбардир
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.10.2017, 19:09
Оценка:  -2
гость
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