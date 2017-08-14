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Чемпионат Украины-2017/18: турнирная таблица

Комментариев: 20
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2017/18.
Чемпионат Украины-2017/18: турнирная таблица

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2017/18:

Группа лидеров:

1.Шахтер Донецк23173354:1854
2.Динамо Киев23146343:2048
3.Ворскла23114828:2537
4.Заря23810538:2834
5.ФК Мариуполь2396830:2733
6.Верес Ровно23711526:1832

Группа вылета:

7.Олимпик2387827:26031
8.Александрия23412719:2324
9.Звезда23471214:3319
10.Черноморец233101016:3619
11.Карпаты233101013:3819
12.Сталь Каменское23461317:3318

И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата Украины-2017/18.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, турнирная таблица, футбол, УПЛ
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Источник: iSport.ua

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Комментариев (20)
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pусский  (аноним)  16.10.2017, 14:02
Оценка:  -4
pусский
Я дристал в морды укропским уёбкам!
Peyot    25.09.2017, 09:54
Оценка:  0
Peyot
Зашел один русобот. И заспамил всю ленту каловбросами про майдан)))) ЗАчем? Это же про футбол, зачем политоту лепиш?
гость  (аноним)  25.09.2017, 09:52
Оценка:  0
гость
Хахах модер этого раздела очередной раз докзал что он колорадская гнида. КОгда кроты падают с первого места никаких таблиц не выкладывается на сайте до тех пор пока они не вернутся. Когда кроыт не на первом месте везде выкладывает прошлогидние таблицы!
Пит_он    28.08.2017, 01:14
Оценка:  +1
Пит_он
ДинамОВЦЫ бесславные ублюдки .
Дядя_Леня    17.09.2017, 03:31
Оценка:  0
Дядя_Леня
Ублюдком был твой папа когда пожалел деньги на презерватив.
гость  (аноним)  21.08.2017, 11:57
Оценка:  -1
гость
Просто годами болея за Динамо, непросто начать болеть за кого то другого. А насчёт майдана уже всем всё ясно. Была цель подготовить нас к войне с росией, для этого совершили государственный переворот. И в результате свинорылые и кроликомордые у власти.
Дядя_Леня    17.09.2017, 03:34
Оценка:  +1
Дядя_Леня
Если ты годами болеешь за Динамо и теперь решил болеть за другой клуб, значит т просто болеешь, причём головой. Настоящий болельщик свой клуб не предаёт.
гость  (аноним)  20.08.2017, 22:38
Оценка:  -2
гость
У динамо называються не п и д а р а с ы, а родичи и дыркачи. Это кто не знает. Например 21 54. Ну я думаю ты не с ними? Ты же нормальный парень? Или с х у е в а майдана?
lightoflife  (аноним)  20.08.2017, 21:54
Оценка:  0
lightoflife
Динамовские педорасты раздолбали мне очко до крови и накончали в рот.
Ненавижу Динамо!
Слава данецким педорастам! Они нежно трахают моё похотливое очко
pisolino    28.08.2017, 01:40
Оценка:  0
pisolino
Это прискорбно
lightoflife    20.08.2017, 17:50
Оценка:  -3
lightoflife
Динамовские педорасты...
гость  (аноним)  20.08.2017, 17:26
Оценка:  -2
гость
Ахренеть!И Днепра уже нет.А то меня после долбанной огыдной революции и от футбола отвернуло.
гость  (аноним)  14.08.2017, 17:57
Оценка:  +1
гость
Вот ты прав! Я даже не знаю откуда эти зирки?
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