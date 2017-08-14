Чемпионат Украины-2017/18: турнирная таблица
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2017/18.
Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2017/18:
Группа лидеров:
|1.
|Шахтер Донецк
|23
|17
|3
|3
|54:18
|54
|2.
|Динамо Киев
|23
|14
|6
|3
|43:20
|48
|3.
|Ворскла
|23
|11
|4
|8
|28:25
|37
|4.
|Заря
|23
|8
|10
|5
|38:28
|34
|5.
|ФК Мариуполь
|23
|9
|6
|8
|30:27
|33
|6.
|Верес Ровно
|23
|7
|11
|5
|26:18
|32
Группа вылета:
|7.
|Олимпик
|23
|8
|7
|8
|27:260
|31
|8.
|Александрия
|23
|4
|12
|7
|19:23
|24
|9.
|Звезда
|23
|4
|7
|12
|14:33
|19
|10.
|Черноморец
|23
|3
|10
|10
|16:36
|19
|11.
|Карпаты
|23
|3
|10
|10
|13:38
|19
|12.
|Сталь Каменское
|23
|4
|6
|13
|17:33
|18
И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата Украины-2017/18.
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