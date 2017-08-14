Чемпионат Украины-2017/18: турнирная таблица

iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2017/18.

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2017/18:

Группа лидеров:

1. Шахтер Донецк 23 17 3 3 54:18 54 2. Динамо Киев 23 14 6 3 43:20 48 3. Ворскла 23 11 4 8 28:25 37 4. Заря 23 8 10 5 38:28 34 5. ФК Мариуполь 23 9 6 8 30:27 33 6. Верес Ровно 23 7 11 5 26:18 32

Группа вылета:

7. Олимпик 23 8 7 8 27:260 31 8. Александрия 23 4 12 7 19:23 24 9. Звезда 23 4 7 12 14:33 19 10. Черноморец 23 3 10 10 16:36 19 11. Карпаты 23 3 10 10 13:38 19 12. Сталь Каменское 23 4 6 13 17:33 18

И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата Украины-2017/18.