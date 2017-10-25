Кубок Украины: Динамо сыграет с Днепр-1, Шахтер – с Мариуполем

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины сезона-2017/18.

Кубок Украины – ежегодный турнир для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе. С 2017 года соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Украины.

Все этапы турнира будут состоять из одного матча. Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины.

1/2 финала

Среда, 18 апреля

19:00 Днепр-1 – Динамо

19:00 Шахтер – Мариуполь

1/4 финала

Среда, 29 ноября

Ворскла – Мариуполь 1:2

Голы: Кулач, 13 – Борячук, 24, Тотовицкий, 77

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвиенко, Скляр, Кравченко (Коломоец, 82), Кобахидзе (Ребенок, 64), Шарпар, Одарюк (Кадимян, 71), Кулач

Мариуполь: Худжамов, Насонов, Вакуленко, Белый, Тищенко, Танковский, Мишнев (Неплях, 76), Тотовицкий (Фомин, 89), Чурко (Кирюханцев, 83), Болбат, Борячук

Предупреждения: Чурко, Тотовицкий

Десна – Динамо 0:2

Голы: Гармаш, 6, Русин, 90+4

Десна: Махновский, Черноморец (Кириенко, 85), Мельник, Парцвания, Братков, Олейник (Картушов, 69), Арвеладзе (Волков, 80), Мостовой, Коберидзе, Чепурненко, Филиппов

Динамо: Бущан, Кендзера, Пантич, Кадар, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Корзун, 90+3), Мораес (Русин, 83), Мбокани (Беседин, 66)

Шахтер — Верес 4:0

Голы: Феррейра, 7, Бернард, 45, Марлос, 63, Бланко-Лещук, 83

Шахтер: Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред (Алан Патрик, 66), Степаненко, Марлос, Коваленко, Бернард (Дентиньо, 60), Феррейра (Бланко-Лещук, 72)

Верес: Когут, Западня, Адамюк, Скотаренко, Симинин (Кобин, 46), Кучеров, Карасюк (Морозенко, 46), Пасич, Котляр, Капаррос (Степанюк, 65)- Палагнюк

Предупреждения: Хочолава, Петряк, Фред, Степаненко – Западня, Пасич.

Львов – Днепр-1 1:2

Голы: Кисленко, 23 – Снижко, 75, Поплавка, 119

Львов: Герыч, Барыляк, Багдай, Зайчук, Ощипко, Кисленко (Панасюк, 100), Омельченко, Бухал, Коблюк (Шпырка, 62), Поручинский (Янчак, 22), Орловский

Днепр-1: Юрчук, Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой, Когут (Ляшенко, 105+1), Поплавка, Снижко, Хучбаров (Войцеховский, 68), Шаповалов (Беляев, 56), Супряга

Предупреждения: Герыч, Коблюк, Бухал – Когут, Шаповалов

1/8 финала

Среда, 25 октября

Арсенал К – Верес 0:1

Таврия – Мариуполь 0:5

Ворскла – Олимпик 2:0 (д. в.)

Прикарпатье – Десна 0:2

Львов – Сталь 1:1 (по пен. 5:3)

Заря – Шахтер 3:4 (д. в.)

Днепр-1 – Черноморец 0:0 (по пен. 8:7)

Александрия – Динамо 2:3 (д. в.)

Третий раунд

Агробизнес (Волочиск) – Верес (Ровно) 1:2 (д. в.)

Жемчужина (Одесса) – Сталь (Каменское) 1:1 (по пен. 1:4)

Колос (Ковалевка) – ФК Мариуполь 1:2

Таврия-Симферополь (Херсон) – Зирка (Кропивницкий) 3:2 (д. в.)

Гелиос (Харьков) – Десна (Чернигов) 1:2

Авангард (Краматорск) – Ворскла (Полтава) 0:2

Ингулец (Петрово) – Арсенал-Киев 0:0 (по пен. 5:6)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов) 2:1 *матч был прерван из-за львовских фанатов

Демня (Львовская обл.) – ФК Львов 1:2

Днепр-1 (Днипро) – Горняк-Спорт (Горишни Плавни) 1:0

Второй раунд

Гелиос (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) 0:0 (по пен. 3:1)

Энергия (Новая Каховка) – Жемчужина (Одесса) 1:4

Рух (Винники) – Горняк-Спорт (Горишни Плавни) 1:3 (д. в.)

Демня (Львовская обл.) – Полесье (Житомир) 1:0

ФК Никополь – Арсенал-Киев (Киев) 0:1

Авангард (Краматорск) – МФК Николаев 1:0

Ингулец (Петрово) – ФК Полтава 3:1

Нива (Тернополь) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2

Десна (Чернигов) – Балканы (Заря) 4:0

Агробизнес (Волочиск) – Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) 2:2 (по пен. 5:4)

Колос (Ковалевка) – Черкасский Днепр (Черкассы) 3:2

ФК Львов – Волынь (Луцк) 3:0

СК Днепр-1 (Днипро) – ПФК Сумы 2:0

Таврия-Симферополь (Херсон) – Нива-В (Винница) 2:1 (д. в.)

Первый раунд

Таврия (Симферополь) – Скала (Стрый, Львовская обл) +:- (клуб из Стрыя отказался играть матч)

Металлург (Запорожье) – Полесье (Житомир) 0:2

Чайка (Петропавловская Борщаговка, Киевская обл) – Рух (Винники, Львовская обл) 0:2

Никополь (Никополь, Днепропетровская обл) – Мир (Горностаевка, Херсонская обл) 1:0 (д. в.)

Демня (Львовская обл) – Днепр (Днипро) 2:1 (д.в.)

Металлист 1925 (Харьков) – Нива (Тернополь) 2:2 (по пен. 3:4)

ФК Львов – Кремень (Кременчуг, Полтавская обл) 2:0

Арсенал-Киевщина (Белая Церковь, Киевская обл) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:3

СК Днепр-1 (Днипро) – Буковина (Черновцы) 5:0

Тернополь – Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая обл) 1:1 (по пен. 3:5)

Подолье (Хмельницкий) – Нива (Винница) 1:3

Реал-Фарма (Одесса) – Энергия (Новая Каховка, Херсонская обл) 1:3

Судостроитель (Николаев) – Балканы (Заря, Одесская обл) 0:2