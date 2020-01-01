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Эдегор высказался о своем будущем в Реале

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Норвежец не спешит возвращаться в мадридский клуб.
Мартин Эдегор
Мартин Эдегор
Getty Images

Футболист лондонского Арсенала Мартин Эдегор, который принадлежит Реалу, высказался о своем будущем.

"Я всегда говорил, что мне нужна стабильность, но пока я не смог ее найти. Я думаю, что это очень важно.

Сейчас в Арсенале я счастлив и получаю удовольствие. Мне тут нравится, и сейчас мое внимание сосредоточено на том, чтобы успешно завершить сезон, а там узнаем, что будет. Соглашение с Арсеналом рассчитано до конца сезона. Я не отказываюсь от своих слов: ключевое для меня - стабильность и развитие", - приводит слова Эдегора Football.London со ссылкой на VG.

В текущем сезоне АПЛ Эдегор провел восемь игр за Арсенал, в которых отметился одним голом. 

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Теги: Мартин Эдегор, Арсенал, Реал
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