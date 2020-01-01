Эдегор высказался о своем будущем в Реале
Норвежец не спешит возвращаться в мадридский клуб.
Футболист лондонского Арсенала Мартин Эдегор, который принадлежит Реалу, высказался о своем будущем.
"Я всегда говорил, что мне нужна стабильность, но пока я не смог ее найти. Я думаю, что это очень важно.
Сейчас в Арсенале я счастлив и получаю удовольствие. Мне тут нравится, и сейчас мое внимание сосредоточено на том, чтобы успешно завершить сезон, а там узнаем, что будет. Соглашение с Арсеналом рассчитано до конца сезона. Я не отказываюсь от своих слов: ключевое для меня - стабильность и развитие", - приводит слова Эдегора Football.London со ссылкой на VG.
В текущем сезоне АПЛ Эдегор провел восемь игр за Арсенал, в которых отметился одним голом.
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