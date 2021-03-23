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Начо намерен продлить контракт с Реалом

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Игроком интересовались Ливерпуль и два клуба Серии А.
Начо Фернандес
Начо Фернандес
Getty Images

Защитник мадридского Реала Начо Фернандес надеется заключить новое соглашение со "сливочными", сообщает As.

Отмечается, что игрока дважды пыталась приобрести Рома, также он попал в сферу интересов Ювентуса и Ливерпуля, однако защитнику нравится выступать в мадридском клубе и пока Начо не намерен его покидать.

Действующий контракт 31-летнего испанца с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Начо провел за Реал 20 матчей во всех турнирах, отдал 1 голевую передачу и заработал 5 желтых карточек.

 

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Теги: Начо Фернандес, Реал, футбол
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