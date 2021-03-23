Начо намерен продлить контракт с Реалом

Игроком интересовались Ливерпуль и два клуба Серии А.

Защитник мадридского Реала Начо Фернандес надеется заключить новое соглашение со "сливочными", сообщает As.

Отмечается, что игрока дважды пыталась приобрести Рома, также он попал в сферу интересов Ювентуса и Ливерпуля, однако защитнику нравится выступать в мадридском клубе и пока Начо не намерен его покидать.

Действующий контракт 31-летнего испанца с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Начо провел за Реал 20 матчей во всех турнирах, отдал 1 голевую передачу и заработал 5 желтых карточек.