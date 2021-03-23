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Полузащитник Реал Мадрида может пропустить четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Федерико Вальверде получил повреждение мышцы.
Федерико Валверде
Федерико Валверде
Getty Images

Полузащитник испанского Реал Мадрида может не сыграть в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против Ливерпуля, сообщает Marca.

По информации источника, Уругваец получил травму мышцы и пропустит не менее, чем две недели.

В нынешнем сезоне Вальверде забил три гола и отдал одну результативную передачу в матчах за Реал.

Напоминаем, что первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов между Реалом и Ливерпулем  пройдет в Мадриде 6 апреля. 

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Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде
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