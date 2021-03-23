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Бавария интересуется полузащитником Реал Мадрида Васкесом

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Лукас Васкес может покинуть Мадрид нынешним летом .
Лукас Васкес
Лукас Васкес
Getty Images

Немецкая Бавария намерена подписать полузащитника испанского Реал Мадрида Лукаса Васкеса, сообщает издание AS.

По информации источника, Васкес отклонил предложение контракта от Реала, которое его не вполне устроило, и ведет переговоры с Баварией, которые близки к заключению сделки.

Мадридский клуб пока не намерен улучшать свое предложение, поскольку руководство намерено сделать ставку на молодых Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. При этом главный тренер Реала Зинедин Зидан хотел бы сохранить Васкеса в команде.

Напоминаем, что из-за частых травм может завершить карьеру бельгийский легионер Реала Эден Азар.

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Теги: Реал Мадрид, Бавария, Лукас Васкес
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