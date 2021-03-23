Бавария интересуется полузащитником Реал Мадрида Васкесом

Лукас Васкес может покинуть Мадрид нынешним летом .

Немецкая Бавария намерена подписать полузащитника испанского Реал Мадрида Лукаса Васкеса, сообщает издание AS.

По информации источника, Васкес отклонил предложение контракта от Реала, которое его не вполне устроило, и ведет переговоры с Баварией, которые близки к заключению сделки.

Мадридский клуб пока не намерен улучшать свое предложение, поскольку руководство намерено сделать ставку на молодых Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. При этом главный тренер Реала Зинедин Зидан хотел бы сохранить Васкеса в команде.

Напоминаем, что из-за частых травм может завершить карьеру бельгийский легионер Реала Эден Азар.