Куман продолжит работать с Барселоной

Жоан Лапорта не намерен увольнять Рональда Кумана.

Рональд Куман продолжит работать главным тренером испанской Барселоны в следующем сезоне, сообщает издание Marca со ссылкой на телеканал TV3.

По информации источника, президент Барселоны Жоан Лапорта встретился с Куманом, спортивным директором Матеу Алемани и техническим директором рамоном Планесом. На встрече все пришли к согласию, что Куман продолжит работать в Барселоне в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что новым главным тренером Барселоны летом может стать легенда клуба Шави Эрнандес.