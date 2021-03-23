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Куман продолжит работать с Барселоной

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Жоан Лапорта не намерен увольнять Рональда Кумана.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Рональд Куман продолжит работать главным тренером испанской Барселоны в следующем сезоне, сообщает издание Marca со ссылкой на телеканал TV3.

По информации источника, президент Барселоны Жоан Лапорта встретился с Куманом, спортивным директором Матеу Алемани и техническим директором рамоном Планесом. На встрече все пришли к согласию, что Куман продолжит работать в Барселоне в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что новым главным тренером Барселоны летом может стать легенда клуба Шави Эрнандес.

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Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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