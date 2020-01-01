Месси обошел Роналду по голам без учета пенальти

Криштиану намного чаще забивает с пенальти.

Накануне Лионель Месси отметился дублем в ворота Реал Сосьедад, что позволило ему дойти до отметки в 637 голов за карьеру, проведенных не с пенальти.

Это на два больше, нежели у другого легендарного бомбардира современности Криштиану Роналду, пишет ESPN

Месси забил 97 пенальти в своей взрослой карьере (734 гола суммарно), Роналду 135 раз реализовывал 11-метровые удары (770 голов суммарно).