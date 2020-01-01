Барселона в гостях крупно обыграла Реал Сосьедад

Серджинио Дест и Лионель Месси сделали дубли .

Барселона одержала крупную гостевую победу над Реал Сосьедадом из Сан-Себастьяна в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Начало матча было относительно спокойным. Только на 24-й минуте Александер Исак едва не открыл счет, но его удар обезвредил вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. А в конце первого тайма открыла счет Барселона — Усман Дембеле пробил во вратаря хозяев Алекса Ремиро, а Антуан Гризман добил мяч в ворота. Через пару минут Серджтнио Дест удвоил перевес гостей, замкнув пас Лионеля Месси.

Второй там начался с того, что хозяева пропустили еще дважды. Сначала Дест оформил дубль. На этот раз американец замкнул пас Хорди Альбы. А через три минуты Сержио Бускетс вывел на ударную позицию Месси — 4:0. Дембеле тут же из отличной позиции попал в Ремиро. Вскоре французский форвард забил дважды. Первый гол был отменен из-за оффсайда, а через пять минут точным ударом в угол ворот он сделал счет 5:0. Реал Сосьедад еще через шесть минут размочил счет — вышедший на замену Андер Барранечеа забил красивый гол, пробив точно в верхний угол ворот. Но последнее слово осталось за Барселоной — комбинация с участием большого количества футболистов завершилась точным ударом Месси, который установил окончательный счет в матче — 6:1 в пользу Барселоны.

После этой победы Барселона занимает третье место в чемпионате Испании и отстает на семь очков от лидирующего Атлетико. Реал Сосьедад делит пятое место с Бетисом.

Реал Сосьедад - Барселона 1:6

Голы: Барренечеа, 77 — Гризманн, 37, Дест, 43, Дест, 53, Месси, 56, Дембеле, 71, Месси, 89.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Барренечеа, 61), Ле Норман, Субельдия (Саньян, 83), Кастельянос — Гевара, Субименди (Фернандес, 72) — Порту (Янузай, 61), Мерино — Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83)

Барселона: Тер Штеген — Дест (Тринкау, 84), Мингуэса, Ленгле, Альба — Де Йонг, Бускетс (Араухо, 67), Педри (Мориба, 68) — Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Месси, Гризманн (Пуч, 85)

Предупреждения: Субименди, Субельдия — Бускетс, Брэйтуэйт.