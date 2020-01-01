Вейналдум и Барселона заключили предварительный контракт - источник

Нидерландский футболист продолжит карьеру в Ла Лиге.

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум покинет английский клуб по окончании сезона и перейдет в каталонскую Барселону

Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что хавбек согласовал с "сине-гранатовыми" все условия личного контракта, подписав предварительное соглашение.

В текущем сезоне Вейналдум провел 28 матчей и забил 2 гола за Ливерпуль в АПЛ.

В таблице АПЛ Ливерпуль с 46 очками занимает шестую позицию, Барселона с 55 баллами располагается на третьей строчке Ла Лиги.