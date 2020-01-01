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Вратарь Севильи Буну забил гол в матче против Вальядолида

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Яссин Буну вырвал для своей команды ничью.

Яссин Буну
Яссин Буну
Getty Images

Марокканский вратарь Севильи Яссин Буну забил гол в гостевом матче чемпионата Испании против Вальядолида.

В компенсированное ко второму тайму время Буну пришел в штрафную площадку Вальядолида на подачу углового. После серии попыток ударов мяч оказался у марокканца, который без помех переправил его в ворота Роберто Хименеса, установив окончательный счет в матче 1:1. После этого Буну получил желтую карточку за то, что, празднуя забитый гол, снял свитер.

Таким образом, благодаря гола Яссина Буну Севилья, которая входит в круг претендентов на чемпионский титул, смогла избежать поражения от Вальядолида, который борется за сохранение места в элитном дивизионе.

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Теги: Ла Лига, Севилья, Вальядолид, Яссин Буну
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