Вратарь Севильи Буну забил гол в матче против Вальядолида

Яссин Буну вырвал для своей команды ничью.

Яссин Буну Getty Images

Марокканский вратарь Севильи Яссин Буну забил гол в гостевом матче чемпионата Испании против Вальядолида.

В компенсированное ко второму тайму время Буну пришел в штрафную площадку Вальядолида на подачу углового. После серии попыток ударов мяч оказался у марокканца, который без помех переправил его в ворота Роберто Хименеса, установив окончательный счет в матче 1:1. После этого Буну получил желтую карточку за то, что, празднуя забитый гол, снял свитер.

Таким образом, благодаря гола Яссина Буну Севилья, которая входит в круг претендентов на чемпионский титул, смогла избежать поражения от Вальядолида, который борется за сохранение места в элитном дивизионе.