Севилья сыграла вничью с Вальядолидом благодаря голу вратаря Буну

Вратарь Ясин Буну забил в компенсированное время.

Севилья сыграла вничью с Вальядолидом гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма после того, как Фабиан Ореляна Реализовал пенальти, и вели игру к победе. Но в компенсированное время на розыгрыш углового у ворот Вальядолида пришел вратарь Севильи Ясин Буну. После серии попыток пробить по воротам и рикошетов мяч оказался у марокканца, который точно пробил в пустые ворота. Благодаря голу Буну матч завершился с ничейным счетом 1:1.

После этой ничьей Севилья продолжает оставаться на четвертой позиции и отстает от лидирующего Атлетико на восемь очков. Вальядолид находится на 16-м месте в четырех очках от зоны понижения в классе.

Вальядолид — Севилья 1:1

Гол: Орельяна, 44 — Буну, 90+4

Вальядолид: Роберто — Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес — Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84) — Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).

Севилья: Буну — Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос — Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо — Эн-Несири.

Предупреждения: Меса, Оласа, Орельяна — Буну