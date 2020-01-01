Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Севилья сыграла вничью с Вальядолидом благодаря голу вратаря Буну

Комментариев: 0
Вратарь Ясин Буну забил в компенсированное время.
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья
Getty Images

Севилья сыграла вничью с Вальядолидом гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма после того, как Фабиан Ореляна Реализовал пенальти, и вели игру к победе. Но в компенсированное время на розыгрыш углового у ворот Вальядолида пришел вратарь Севильи Ясин Буну. После серии попыток пробить по воротам и рикошетов мяч оказался у марокканца, который точно пробил в пустые ворота. Благодаря голу Буну матч завершился с ничейным счетом 1:1.

После этой ничьей Севилья продолжает оставаться на четвертой позиции и отстает от лидирующего Атлетико на восемь очков. Вальядолид находится на 16-м месте в четырех очках от зоны понижения в классе.

Вальядолид — Севилья 1:1

Гол: Орельяна, 44 — Буну, 90+4

Вальядолид: Роберто — Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес — Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84) — Гвардиола,  Вейсман (Кодро, 84).

Севилья: Буну — Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос — Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо — Эн-Несири.

Предупреждения: Меса, Оласа, Орельяна — Буну

Поделись:
Теги: Ла Лига, Севилья, Вальядолид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь