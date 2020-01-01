Реал Мадрид в гостях обыграл Сельту

Карим Бензема заюил два гола в середине первого тайма и сделал результативный пас.

Реал Мадрид одержал победу над Сельтой из Виго в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании.

На пятой минуте Карим Бензема едва не забросил мяч за спину далеко вышедшему из ворот голкиперу Сельты Ивану Вильяру. А уже следующим ударом по воротам французский форвард мадридцев открыл счет. Тони Кроос пасом нашел в штрафной площадке Сельты Бензема, пробившего точно в нижний угол ворот Сельты. Через десять минут форвард Реала оформил дубль — и снова ассистировал ему Тони Кроос. Между этими голами Санти Мина едва не забил, замыкая головой подачу Дениса Суареса со штрафного, однако пробил немного выше ворот. И после второго пропущеного Мина мог забивать, но снова получилось мимо ворот.

Однако, перед перерывом Сельта один гол отыграла. На этот раз Мина замкнул подачу Суареса со штрафного точно. Вскоре Нолито, замыкая подачу Аспаса, пробил мимо ворот и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Реала.

Во втором тайме к тому, чтобы забить были близки обе команды, однако или ударам не хватало точности, или отлично отрабатывали вратари. А в компенсированное время Бензема занес в свою статистику еще и результативную передачу после того, как вывел на пустые ворота Марко Асенсио, которому осталось не промахнуться и Реал выиграл со счетом 3:1.

После этой победы Реал Мадрид занимает второе место в чемпионате Испании и отстает от Атлетико на три очка. Сельта опустилась на 11-ю позицию.

Сельта — Реал 1:3

Голы: Мина, 40 — Бензема, 20, 30, Асенсио, 90+4.

Сельта: Виллар — Мальо, Араухо, Мурильо (Факундо, 84), Карикол — Тапиа — Мендес (Бельтран, 84), Суарес, Нолито (Солари, 71 (Фонтан, 90+1)) — Аспас, Мина.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Асенсио, 71) — Модрич — Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Тапиа, 25, Суарес, 78, Солари, 85 — Винисиус, 22, Начо, 70, Модрич, 80.