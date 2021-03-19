Рамос оказался вне заявки Реала на матч с Сельтой

Тренерский штаб Реала не включил капитана команды в заявку на поединок против Сельты из-за опасности рецидива травмы.

В субботу, 20 марта, мадридский Реал сыграет на выезде против Сельты в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

На гостевой поединок тренерский штаб "сливочных" взял 19 футболистов, среди которых не оказалось капитана команды Серхио Рамоса.

Заявка Реала на матч с Сельтой ФК Реал

По информации Marca, защитник провел утреннюю тренировку с командой в пятницу, 19 марта, однако после нее тренерский штаб решил дать Рамосу отдых из-за возможного рецидива травмы.

Несмотря на его отсутствие в ближайшем матче Ла Лиги, футболист будет вести подготовку к матчам национальной сборной Испании.

Матч Сельта - Реал состоится 20 марта в 17:15 по киевскому времени.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридскому Реалу в соперники достался Ливерпуль.